Эксперт оценил идею введения штрафов за нарушение тишины в ночное время

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал инициативу включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.

По мнению эксперта, инициативу стоит поддержать и ввести не только на региональном, но и на федеральном уровне.

«Смысл заключается в том, что только у полиции есть возможность оперативно реагировать на обращения граждан, у неё есть определённые полномочия. Регион может сколько угодно принимать законы в региональные кодексы правонарушений, но функции принуждения у региональных структур нет. Эта функция есть только у федеральной полиции», – пояснил Цветков.

Кроме того, по его словам, за совершение повторного нарушения необходимо вводить более серьёзную ответственность, нежели штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, вплоть до 15 суток ареста по решению суда.

Ранее «Известия» сообщали, что Совет Федерации предложил включить в КоАП ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.