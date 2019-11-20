В Лабытнанги произошло отключение электроэнергии

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В городе Лабытнанги (ЯНАО) утром 20 ноября произошло внеплановое отключение электроэнергии, вследствие чего город остался без света, сообщает URA.RU.
В Лабытнанги произошло отключение электроэнергии
  • РИА Новости

По словам местных жителей, свет отключили во всём городе.

В пресс-службе городской администрации подтвердили факт отключения энергии.

«Идут восстановительные работы. Микрорайоны подключаются к свету. Сработала автоматическая система защиты», — пояснили в мэрии.

В единой дежурно-диспетчерской службе Лабытнанги сообщили, что по состоянию на 11:00 подача энергии была восстановлена.

В пресс-службе ресурсной компании «Тепло-Энергетик» уточнили, что котельные и водоочистные сооружения, а также центральные тепловые пункты во время инцидента были переведены на резервные генераторы, поэтому ограничения потребителей по услугам теплоснабжения и водоснабжения не было.

В октябре снегопад нарушил электроснабжение в Алтайском крае.

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