Власти Салехарда заявили о намерении выдать новые участки многодетным семьям

Городские власти Салехарда сообщили о планах выдать новые участки многодетным семьям, ранее получившим землю под строительство домов в болотистой местности, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт мэрии города.

В мэрии отметили, что решением проблемы занимался депутат окружного парламента Алексей Денисов. После его обращения к многодетным семьям, которые были недовольны расположением своего участка, были предложены территории в северной части города — ДНТ «Север».

«До конца декабря закончим межевание участков и будем готовы в начале 2020 года выйти на семьи для переоформления договоров», — пообещал глава Салехарда Алексей Титовский.

Более 2,6 тыс. многодетных семей получили земельные участки в Московской области за десять месяцев 2019 года, сообщал ранее телеканал «360».