Власти Салехарда заявили о намерении выдать новые участки многодетным семьям
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- РИА Новости
В мэрии отметили, что решением проблемы занимался депутат окружного парламента Алексей Денисов. После его обращения к многодетным семьям, которые были недовольны расположением своего участка, были предложены территории в северной части города — ДНТ «Север».
«До конца декабря закончим межевание участков и будем готовы в начале 2020 года выйти на семьи для переоформления договоров», — пообещал глава Салехарда Алексей Титовский.
Более 2,6 тыс. многодетных семей получили земельные участки в Московской области за десять месяцев 2019 года, сообщал ранее телеканал «360».