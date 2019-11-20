Власти Салехарда заявили о намерении выдать новые участки многодетным семьям

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Городские власти Салехарда сообщили о планах выдать новые участки многодетным семьям, ранее получившим землю под строительство домов в болотистой местности, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт мэрии города.
Власти Салехарда заявили о намерении выдать новые участки многодетным семьям
  • © Мария Плотникова
  • РИА Новости

В мэрии отметили, что решением проблемы занимался депутат окружного парламента Алексей Денисов. После его обращения к многодетным семьям, которые были недовольны расположением своего участка, были предложены территории в северной части города — ДНТ «Север».

«До конца декабря закончим межевание участков и будем готовы в начале 2020 года выйти на семьи для переоформления договоров», — пообещал глава Салехарда Алексей Титовский.

Более 2,6 тыс. многодетных семей получили земельные участки в Московской области за десять месяцев 2019 года, сообщал ранее телеканал «360».

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