Полиция объявила награду за данные о пропавших в Уфе отце и двух детях

Башкирская полиция объявила вознаграждение в размере 500 тыс. рублей за информацию, которая поможет в поиске пропавших 26 октября Артёма Мазова и его двух малолетних сыновей, передаёт МВД по региону.

«Полицейские Башкортостана продолжают поиск двух пропавших мальчиков и их отца. МВД по Республике Башкортостан гарантирует вознаграждение в сумме 500 тыс. рублей за предоставление информации, которая поможет найти семью Мазовых», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 26 октября мужчина поссорился с супругой, после чего уехал вместе с детьми в неизвестном направлении.

Спустя некоторое время неподалёку от реки в лесополосе был обнаружен автомобиль, принадлежавший пропавшему. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Отмечалось, что в поиске Мазова и его сыновей задействованы сотрудники полиции, волонтёры, кинологи и водолазы.

Подробности — в материале RT.