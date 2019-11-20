Полиция объявила награду за данные о пропавших в Уфе отце и двух детях
- РИА Новости
«Полицейские Башкортостана продолжают поиск двух пропавших мальчиков и их отца. МВД по Республике Башкортостан гарантирует вознаграждение в сумме 500 тыс. рублей за предоставление информации, которая поможет найти семью Мазовых», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 26 октября мужчина поссорился с супругой, после чего уехал вместе с детьми в неизвестном направлении.
Спустя некоторое время неподалёку от реки в лесополосе был обнаружен автомобиль, принадлежавший пропавшему. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Отмечалось, что в поиске Мазова и его сыновей задействованы сотрудники полиции, волонтёры, кинологи и водолазы.
Подробности — в материале RT.