В МВД сообщили об организаторах ликвидированной в ДФО нарколаборатории

Организатором ликвидированной лаборатории по производству синтетических наркотиков в Хабаровском крае оказалась проживающая в регионе семья, выкупившая по поддельным документам заброшенную ферму.

Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

«Участники группы, в которую входили муж, жена и брат жены, ранее занимавшиеся сбытом наркотических средств бесконтактным способом, посредством сети интернет, организовали нарколабораторию, выкупив для этого по поддельным документам за 3 млн рублей бывшее фермерское хозяйство, расположенное вдали от населённых пунктов», — цитирует ведомство РИА Новости.

Фигурантам дела удалось оснастить лабораторию современным оборудованием и организовать продажу наркотиков бесконтактным способом через курьеров и на Дальнем Востоке, и в других регионах страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, двое мужчин арестованы, женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее полиция в Хабаровском крае изъяла из незаконного оборота около 25 кг синтетических наркотиков и более 4 т прекурсоров для их изготовления.