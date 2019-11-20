В МВД сообщили об организаторах ликвидированной в ДФО нарколаборатории

Короткая ссылка
Организатором ликвидированной лаборатории по производству синтетических наркотиков в Хабаровском крае оказалась проживающая в регионе семья, выкупившая по поддельным документам заброшенную ферму.

Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

«Участники группы, в которую входили муж, жена и брат жены, ранее занимавшиеся сбытом наркотических средств бесконтактным способом, посредством сети интернет, организовали нарколабораторию, выкупив для этого по поддельным документам за 3 млн рублей бывшее фермерское хозяйство, расположенное вдали от населённых пунктов», — цитирует ведомство РИА Новости.

Фигурантам дела удалось оснастить лабораторию современным оборудованием и  организовать продажу наркотиков бесконтактным способом через курьеров и на Дальнем Востоке, и в других регионах страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, двое мужчин арестованы, женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее полиция в Хабаровском крае изъяла из незаконного оборота около 25 кг синтетических наркотиков и более 4 т прекурсоров для их изготовления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить