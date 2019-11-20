В МВД сообщили об организаторах ликвидированной в ДФО нарколаборатории
Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
«Участники группы, в которую входили муж, жена и брат жены, ранее занимавшиеся сбытом наркотических средств бесконтактным способом, посредством сети интернет, организовали нарколабораторию, выкупив для этого по поддельным документам за 3 млн рублей бывшее фермерское хозяйство, расположенное вдали от населённых пунктов», — цитирует ведомство РИА Новости.
Фигурантам дела удалось оснастить лабораторию современным оборудованием и организовать продажу наркотиков бесконтактным способом через курьеров и на Дальнем Востоке, и в других регионах страны.
По данному факту возбуждено уголовное дело, двое мужчин арестованы, женщина находится под подпиской о невыезде.
Ранее полиция в Хабаровском крае изъяла из незаконного оборота около 25 кг синтетических наркотиков и более 4 т прекурсоров для их изготовления.