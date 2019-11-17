В Приамурье рассказали о состоянии раненных при стрельбе в колледже
«По пострадавшим — без изменений», — цитирует пресс-службу министерства РИА Новости.
Главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков, в свою очередь, рассказал, что 20-летний госпитализированный пострадавший выведен из медикаментозного сна, но по-прежнему находится в стабильно тяжёлом состоянии.
«Решено оставить его в реанимации, он выведен из медикаментозного сна, переведён на самостоятельное дыхание», — уточнил он.
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Доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Александра Бархатова рассказала НСН о профилактике агрессивности современной молодёжи.
14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска, в результате которой погиб его ровесник и ещё трое молодых людей получили ранения. Нападавший покончил с собой после прибытия полицейских.