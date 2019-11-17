В Приамурье рассказали о состоянии раненных при стрельбе в колледже

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Трое пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства остаются в больницах, двое из них находятся в реанимации, сообщили в региональном Минздраве.

«По пострадавшим — без изменений», — цитирует пресс-службу министерства РИА Новости.

Главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков, в свою очередь, рассказал, что 20-летний госпитализированный пострадавший выведен из медикаментозного сна, но по-прежнему находится в стабильно тяжёлом состоянии.

«Решено оставить его в реанимации, он выведен из медикаментозного сна, переведён на самостоятельное дыхание», — уточнил он.

Ранее в селе Среднебелая Амурской области прошли похороны погибшего при стрельбе студента Алексея Голубничего.

Доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Александра Бархатова рассказала НСН о профилактике агрессивности современной молодёжи.

14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска, в результате которой погиб его ровесник и ещё трое молодых людей получили ранения. Нападавший покончил с собой после прибытия полицейских.

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