Мэр Благовещенска взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением

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Мэр Благовещенска Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением многоэтажных домов, нарушенного из-за снижения уровня реки Амур и ледостава. Коммунальные службы города планируют урегулировать проблему в ближайшие часы.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Амурские коммунальные системы» отчитались, что водозабор работает в штатном режиме, вышел на рабочие показатели, давление на выходе повышается. В ближайшие три часа ситуация с водоснабжением должна стабилизироваться», — цитирует представителя мэрии РИА Новости.

В городе также прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Центральная часть города — вся с водой. Микрорайон — давление стабильное. Повысительные станции запустили», — подтвердили в пресс-службе «Амурских коммунальных систем».

Ранее в МЧС сообщили о проблемах с водоснабжением в Благовещенске.

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