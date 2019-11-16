Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
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- РИА Новости
Об этом представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарас сообщил РИА Новости.
«Думали сначала, ну, обморок... Но насчёт реанимации разговора не было. В больнице она. Её скорая забрала с кладбища... Спит, успокоили», — сказал он.
Ранее Анастасию Ещенко похоронили на кладбище Краснодарского края.
Согласно предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.
11 ноября суд арестовал мужчину. Обвиняемый признал вину в убийстве аспирантки.
Отец Анастасии Олег Ещенко в беседе с Пятым каналом рассказал об отношениях его дочери с преподавателем.