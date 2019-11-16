В Словакии задержали четырёх украинцев с почти 700 кг янтаря

Короткая ссылка
Полиция в Словакии задержала четырёх украинцев, в чьих автомобилях были обнаружены почти 700 кг янтаря стоимостью около €653 тыс. Об этом сообщила представитель криминального отделения Главного финансового управления республики Ивана Скоканова.
В Словакии задержали четырёх украинцев с почти 700 кг янтаря
  • РИА Новости

«При таможенном досмотре в багажниках трёх автомобилей с украинскими номерами было обнаружено 698,9 кг нелегально перевозимого янтаря, в связи с этим задержаны находившиеся в этих машинах четыре гражданина Украины», — цитирует РИА Новости Скоканову.

По её словам, в Словакию разрешён легальный ввоз янтаря, «который при пересечении границы республики должен быть зарегистрирован в качестве ввозимого товара и растаможен», однако данное требование украинцами соблюдено не было.

Отмечается, что граждане Украины задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело, им грозит тюремное заключение сроком от четырёх до десяти лет.

Ранее у незаконных сбытчиков в Москве изъяли более 26 кг золота, стоимость которого оценивается в 100 млн рублей.

В марте «Невские новости» сообщали, что таможенники изъяли контрабандный янтарь на 2,5 млн рублей в поезде сообщением Калининград — Москва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить