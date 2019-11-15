В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на рабочую группу по спиртовой и ликёро-водочной продукции Росалкогольрегулирования.

Отмечается, что в случае запрета использования нерастительного сырья, на алкогольным рынке уменьшится ассортимент.

Также уточняется, что согласно нынешнему российскому ГОСТу, в водку можно добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более трёх грамм.

21 октября минфин России предложил поднять минимальные цены на водку, коньяк и бренди с 1 января 2020 года.