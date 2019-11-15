В России могут запретить водку с ароматизаторами

Короткая ссылка
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на рабочую группу по спиртовой и ликёро-водочной продукции Росалкогольрегулирования.

Отмечается, что в случае запрета использования нерастительного сырья, на алкогольным рынке уменьшится ассортимент.

Также уточняется, что согласно нынешнему российскому ГОСТу, в водку можно добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более трёх грамм.

21 октября минфин России предложил поднять минимальные цены на водку, коньяк и бренди с 1 января 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить