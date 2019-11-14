Начались учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей
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Участвуют 300 человек.
Это практическая часть форума «Вектор спасения», который проходит в Московской области. По сценарию, в течение двух дней в круглосуточном режиме студенты-спасатели будут ликвидировать последствия условного разрушительного землетрясения.
Перед этим добровольцы прошли теоретические курсы по ведению работ по ликвидации стихийных бедствий.
Ранее Newinform сообщал об учениях «Поиск детей — 2019» в Подмосковье.