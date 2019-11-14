МВД изъяло оружие и боеприпасы у жителя подмосковного Жуковского

Сотрудники ГУ МВД России по Московской области изъяли у жителя подмосковного Жуковского оружие и более 1 тыс. патронов различного калибра.

«Полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с пистолетом Макарова и револьвером «Наган», охотничий карабин «Сайга-12К», имеющий признаки переделки, охотничье ружьё, мелкокалиберную винтовку, около 1,3 тыс. патронов различного калибра, ноутбук и электронные весы», — приводит Интерфакс слова официального представителя ведомства Татьяны Петровой.

В МВД также уточнили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. — RT).

В сентябре ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону сообщало об изъятии на территории республики с начала 2019 года более 21,5 тыс. боеприпасов.