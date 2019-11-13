В Уфе оштрафовали аэропорт за безбилетницу из психбольницы в самолёте

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Арбитражный суд оштрафовал аэропорт Уфы за то, что в момент посадки среди пассажиров самолёта оказалась сбежавшая из психбольницы женщина.
В Уфе оштрафовали аэропорт за безбилетницу из психбольницы в самолёте
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, инцидент произошёл ещё в апреле, когда перед вылетом в самолёте обнаружили 65-летнюю безбилетницу, которая собиралась улететь в Москву «зайцем».

«Челябинский арбитражный суд оштрафовал аэропорт за «нарушение правил проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, совершённое по неосторожности», — рассказали агентству в Приволжской транспортной прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что работники аэропорта «несколько раз тщательно её проверили и убедились, что женщина не несёт угрозу», однако были нарушены правила сотрудниками, которые не заметили, что в «чистую зону» и салон самолёта прошёл человек без билета.

Ранее в Хабаровске пассажир отказался выходить из самолёта, который приземлился в аэропорту города. Его задержали полицейские.

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