В Уфе оштрафовали аэропорт за безбилетницу из психбольницы в самолёте

Арбитражный суд оштрафовал аэропорт Уфы за то, что в момент посадки среди пассажиров самолёта оказалась сбежавшая из психбольницы женщина.

Как пишет РИА Новости, инцидент произошёл ещё в апреле, когда перед вылетом в самолёте обнаружили 65-летнюю безбилетницу, которая собиралась улететь в Москву «зайцем».

«Челябинский арбитражный суд оштрафовал аэропорт за «нарушение правил проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, совершённое по неосторожности», — рассказали агентству в Приволжской транспортной прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что работники аэропорта «несколько раз тщательно её проверили и убедились, что женщина не несёт угрозу», однако были нарушены правила сотрудниками, которые не заметили, что в «чистую зону» и салон самолёта прошёл человек без билета.

Ранее в Хабаровске пассажир отказался выходить из самолёта, который приземлился в аэропорту города. Его задержали полицейские.