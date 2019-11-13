В Уфе оштрафовали аэропорт за безбилетницу из психбольницы в самолёте
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, инцидент произошёл ещё в апреле, когда перед вылетом в самолёте обнаружили 65-летнюю безбилетницу, которая собиралась улететь в Москву «зайцем».
«Челябинский арбитражный суд оштрафовал аэропорт за «нарушение правил проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, совершённое по неосторожности», — рассказали агентству в Приволжской транспортной прокуратуре.
В ведомстве подчеркнули, что работники аэропорта «несколько раз тщательно её проверили и убедились, что женщина не несёт угрозу», однако были нарушены правила сотрудниками, которые не заметили, что в «чистую зону» и салон самолёта прошёл человек без билета.
Ранее в Хабаровске пассажир отказался выходить из самолёта, который приземлился в аэропорту города. Его задержали полицейские.