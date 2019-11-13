В Ростовской области прошли учения войск химзащиты

На полигоне Кадамовском в Ростовской области прошли специальные учения подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

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Участники манёвров выполнили задачи по скрытному перемещению войск и сил в условиях применения условным противником оружия массового поражения. Они отработали разные сценарии отражения нападения диверсионных разведывательных групп «оппонента» на объекты, способные выступить источником заражения окружающей местности. К занятиям привлекли разведывательные химические машины РХМ-4 на базе бронетранспортёра БТР-80, авторазливочные станции АРС-14У на базе автомобиля «Урал» и термодымовые машины ТДА-2М. Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения по противовоздушной обороне.