Второй обвиняемый по делу об угрозах судье Мосгорсуда признал вину

Фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда Сергей Половец, обвиняемый в публичных призывах к экстремизму в интернете, признал вину. Об этом заявил его адвокат Григорий Червонный.

«Половец признал вину в угрозах судье Криворучко и решил сотрудничать со следствием. Он отказался от моих услуг», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя защиты, на основании показаний Половца был задержан третий обвиняемый по данному уголовному делу.

Он также допустил, что вменяемая его подзащитному статья может измениться после очной ставки с новым задержанным.

13 ноября Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Вересова, ещё одного фигуранта по делу об экстремизме и угрозах судье, который ранее признал свою вину.

Кроме того, следователи задержали в московском аэропорту Внуково третьего обвиняемого по данному делу Евгения Ерзунова.