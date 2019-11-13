СМИ: Выпускники рассказали о самых популярных темах итогового сочинения

Выпускники рассказали о самых популярных темах итогового сочинения, запланированного на 4 декабря. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса, организатором которого является компания Maximum Education.

Выпускникам предложили выбрать из списка тем три наиболее интересные. Первое место — «Он и она» (52,6% респондентов). Далее следуют «Добро и зло» (52,5%), «Надежда и отчаяние» (40,9%).

«Темы для итогового сочинения можно условно поделить на три блока: первый связан с историческими событиями, второй касается конкретных литературных произведений и авторов, а третий — это такой общий «философский» блок тем об отношениях, этических вопросах, нравственности и морали», — заявил директор центра образовательных данных Федерального института развития образования РАНХиГС Евгений Малеванов.

Также выяснилось, что 66% опрошенных активно готовятся к итоговому сочинению, ещё 32% намерены начать подготовку в ближайшем будущем. Совершенно не собираются тренироваться только 2% участников исследования.

42% респондентов готовятся к сочинению только в школе, 38% пользуются услугами репетиторов, а также занимаются на онлайн-тренажёрах или изучают пособия.

Ранее преподаватель русского языка и литературы в московской гимназии №1539 Лев Айзерман в беседе с URA.RU прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.