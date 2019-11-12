Навигацию по рекам и каналам Петербурга закроют 15 ноября

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Навигацию по рекам и каналам Санкт-Петербурга закроют 15 ноября, сообщает ФАН со ссылкой на сотрудников центра госинспекции по маломерным судам МЧС.
Навигацию по рекам и каналам Петербурга закроют 15 ноября
  • © Павел Волков
  • РИА Новости

Последним судном, которое пройдёт по фарватеру Невы в этом сезоне, станет теплоход «Коломна-1».

Навигационный период начался в середине апреля. Он составил 218 дней. По маршруту Нева — Волго-Балт прошли около 20 тыс. судов, почти 500 зашли в Морской порт Петербурга.

Более 2,6 млн человек приехали в город на судах, что на 15% ниже по сравнению с прошлым годом. Почти 1,1 млн человек совершили туристическую поездку на маломерных судах по петербургским каналам и рекам.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге ограничивали движение судов из-за съёмок фильма.

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