В ЛДПР рассказали о необходимости делать прививки от гриппа

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов призвал коллег из других фракций делать прививки от гриппа, сообщает «Парламентская газета».

«Мы все люди публичные, на региональной неделе разъедемся по регионам, будем летать на самолётах, ездить на поездах и, возможно, разносить штаммы вируса. Поэтому призываю всех пойти и сделать прививку», — заявил парламентарий.

Власов призвал всех коллег привиться от гриппа, проявив заботу о здоровье и гражданскую ответственность.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Вологодской области заявили о продлении прививочной кампании до 21 ноября.