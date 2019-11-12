В ЛДПР рассказали о необходимости делать прививки от гриппа
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
«Мы все люди публичные, на региональной неделе разъедемся по регионам, будем летать на самолётах, ездить на поездах и, возможно, разносить штаммы вируса. Поэтому призываю всех пойти и сделать прививку», — заявил парламентарий.
Власов призвал всех коллег привиться от гриппа, проявив заботу о здоровье и гражданскую ответственность.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Вологодской области заявили о продлении прививочной кампании до 21 ноября.