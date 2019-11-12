В ЛДПР рассказали о необходимости делать прививки от гриппа

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Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов призвал коллег из других фракций делать прививки от гриппа, сообщает «Парламентская газета».
В ЛДПР рассказали о необходимости делать прививки от гриппа
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Мы все люди публичные, на региональной неделе разъедемся по регионам, будем летать на самолётах, ездить на поездах и, возможно, разносить штаммы вируса. Поэтому призываю всех пойти и сделать прививку», — заявил парламентарий.

Власов призвал всех коллег привиться от гриппа, проявив заботу о здоровье и гражданскую ответственность.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Вологодской области заявили о продлении прививочной кампании до 21 ноября. 

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