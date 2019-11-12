В Вологодской области заявили о продлении прививочной кампании

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В департаменте здравоохранения Вологодской области рассказали о продлении прививочной кампании против гриппа и простуды до 21 ноября, сообщают «Невские новости».
В Вологодской области заявили о продлении прививочной кампании
  • РИА Новости

Всего за этот период в регионе планируют вакцинировать более 500 тыс. человек. Причиной продления кампании стала неравномерная поставка вакцины, передаёт пресс-служба правительства региона.

«Мы должны завершить иммунизацию против гриппа в максимально короткие сроки, но не позднее 21 ноября, и достичь не менее 45% охвата населения региона, используя все имеющиеся ресурсы», — отметил начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

Ранее Nation News сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали о самых популярных вопросах, поступивших на горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. 

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