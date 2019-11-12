В СК России рассказали о запуске нового раздела сайта ведомства по розыску детей

В Следственном комитете России рассказали о новом разделе «Внимание, пропал ребёнок!» на официальном сайте ведомства.

«Новый раздел нацелен на оперативное информирование всех заинтересованных структур, а также представителей средств массовой информации и граждан, что позволит успешно завершать поиски пропавших детей», — подчеркнул источник в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в Следственном комитете всегда уделялось особое внимание розыску пропавших детей. Налажено активное сотрудничество с другими правоохранительными органами, а также с поисковыми и добровольческими отрядами. В каждом следственном управлении СК России созданы отдельные каналы связи для принятия тревожных сообщений о пропаже детей, функционируют тематические страницы на региональных сайтах ведомства. Новый раздел «Внимание, пропал ребёнок!» на официальном сайте СК России создан для централизации этой работы.

Ранее лидер «Сильной России» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил данные о регионах, где чаще всего пропадают дети.