Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области

В пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области заявили, что пять человек погибли в результате пожара, который произошёл в жилом доме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Поздно вечером поступила информация о пожаре в жилом двухквартирном доме на улице Молодёжной посёлка Жилгородок Оренбургского района. По оперативной информации, на месте обнаружены тела пяти погибших», — сказали в МЧС.

К настоящему моменту спасателям удалось ликвидировать открытое горение. На месте происшествия продолжают работать пожарные и другие оперативные службы.

Ранее в Башкирии при пожаре погибли женщина и двое детей.

В августе URA.RU передавало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.