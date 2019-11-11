Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Поздно вечером поступила информация о пожаре в жилом двухквартирном доме на улице Молодёжной посёлка Жилгородок Оренбургского района. По оперативной информации, на месте обнаружены тела пяти погибших», — сказали в МЧС.
К настоящему моменту спасателям удалось ликвидировать открытое горение. На месте происшествия продолжают работать пожарные и другие оперативные службы.
Ранее в Башкирии при пожаре погибли женщина и двое детей.
В августе URA.RU передавало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.