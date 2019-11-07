В Адыгее обсудили перспективы сотрудничества с Бахрейном

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В Адыгее прошли переговоры главы республики Мурата Кумпилова с чрезвычайным и полномочным послом Бахрейна в России Ахмедом Аль-Саати, сообщает сайт «Аргументы и факты».
В Адыгее обсудили перспективы сотрудничества с Бахрейном
  • РИА Новости

«Бахрейн является важным партнёром России в Персидском заливе и на всём Ближнем Востоке. Наши страны активно развивают взаимовыгодное сотрудничество», — заявил Кумпилов.

По его словам, за последние годы заключены важные документы о стратегическом партнёрстве, о межправительственном взаимодействии, что открывает хорошие возможности для развития партнёрских отношений с Бахрейном на уровне субъектов России.

Со своей стороны, Аль-Саати отметил заинтересованность Бахрейна в поставках адыгейского сыра, молочных продуктов, растительного масла, зерновых культур, а также древесины.

Темой для сотрудничества также назвали туризм, санаторно-курортный и гостиничный бизнес.

«Мы высоко ценим роль России в обеспечении мира и стабильности на Ближнем Востоке. И есть прямые указания Его Величества об укреплении сотрудничества с Россией. И сегодняшний мой визит в Адыгею — один из шагов в этом направлении, в развитии связей с вашим регионом», — сказал посол.

Ранее, как сообщало ФАН, в «Росгеологии» рассказали о сотрудничестве со странами Африки.

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