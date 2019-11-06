Дарье Агений, заявившей о нападении на неё пьяного мужчины, смягчили обвинение

МВД переквалифицировало обвинение Дарье Агений, нанёсшей травмы в Туапсе мужчине, который, по её словам, на неё напал, на ст. 114 УК России (превышение пределов необходимой самообороны). Об этом RT сообщила сама Агений.

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«Статью переквалифицировали с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на превышение пределов необходимой самообороны, — говорит Агений. — Расследование завершено, меня вызвали в Туапсе знакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения».

До этого девушке грозило до десяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Максимальная санкция по ст. 114 УК России предусматривает год лишения свободы.

Как сообщал RT, фигуранткой уголовного дела 18-летняя Агений стала летом 2018 года. По её словам, поздним вечером в Туапсе на безлюдной улице на неё напал пьяный мужчина, которому она, отбиваясь, нанесла удары ножом для заточки карандашей.