Поиски пропавшего с танкера в Находке моряка продолжит судовладелец

Аварийно-спасательное подразделение порта Находки завершило поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере «Залив Америка». Поисковую операцию продолжит судоходная компания «Наяда».

Об этом сообщил представитель компании.

«Поиски сегодня продолжаются уже силами компании… (Спасатели. — RT) поиски прекратили, истёк срок (положенный по закону. — RT)... Это осмотр водной поверхности акватории порта и береговой линии», — цитирует его РИА Новости.

Компания—судовладелец планирует продолжить поиски, в том числе с привлечением водолазов, до 12 ноября включительно.

В спасательном подразделении порта Находки, в свою очередь, подтвердили ТАСС прекращение поисков пропавшего моряка.

Ранее сообщалось, что для поисков моряка танкера «Залив Америка» задействуют глубоководную технику.

2 ноября на танкере «Залив Америка» вблизи порта Находки произошёл хлопок газа, в результате которого погибли два человека, ещё один пропал без вести.

По данному факту возбуждено уголовное дело.