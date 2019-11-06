Поиски пропавшего с танкера в Находке моряка продолжит судовладелец
Об этом сообщил представитель компании.
«Поиски сегодня продолжаются уже силами компании… (Спасатели. — RT) поиски прекратили, истёк срок (положенный по закону. — RT)... Это осмотр водной поверхности акватории порта и береговой линии», — цитирует его РИА Новости.
Компания—судовладелец планирует продолжить поиски, в том числе с привлечением водолазов, до 12 ноября включительно.
В спасательном подразделении порта Находки, в свою очередь, подтвердили ТАСС прекращение поисков пропавшего моряка.
Ранее сообщалось, что для поисков моряка танкера «Залив Америка» задействуют глубоководную технику.
2 ноября на танкере «Залив Америка» вблизи порта Находки произошёл хлопок газа, в результате которого погибли два человека, ещё один пропал без вести.
По данному факту возбуждено уголовное дело.