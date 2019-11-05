Минобороны объявило о начале VI Всероссийского фестиваля прессы

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Министерство обороны объявило о начале VI Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас — 2020».
Минобороны объявило о начале VI Всероссийского фестиваля прессы
  • © пресс-служба министерства обороны РФ

Принять участие в фестивале могут журналисты, публикации которых посвящены деятельности Вооружённых сил России.

Запланировано два этапа — окружной и финальный. Первый продлится до 10 февраля. Одновременно в четырёх военных округах и на Северном флоте жюри будет отбирать лучшие работы из региональных СМИ. Приём работ на участие в финале будет проходить с 20 ноября 2019 года по 10 марта 2020-го.

В 2020 году победителей наградят в таких номинациях, как «Лучшие кадры» (за лучший новостной репортаж), «Командный голос» (за лучшую радиопрограмму) и «Сила слова» (за лучший материал в печатных СМИ).

Кроме того, предусмотрены категории «Стиль жизни», «Проект специального назначения», «Молния», «Главный калибр», «На острие атаки», «Прорыв» и «Содружество».

Впервые фестиваль состоялся в 2015 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу.

За пять лет участниками проекта стали несколько тысяч журналистов. Награды получили более 70 человек и 10 творческих коллективов.

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