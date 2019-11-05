Во «ВКонтакте» назвали причину сбоя в работе
Соответствующее заявление опубликовано в группе «Команда ВКонтакте».
Отмечается, что «под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов ВКонтакте — например, мессенджера и ленты новостей».
В компании сообщили, что «проблема оказалась настолько масштабной», что специалисты выехали на помощь в сам дата-центр.
«Инженеры, энергетики и системные администраторы восстановили подачу электричества и начали замену вышедшего из строя оборудования», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в настоящее время «большинство сервисов работает стабильно».
«Мы анализируем ход и причины этого сложного сбоя и устраняем оставшиеся последствия», — добавили во «ВКонтакте».
Ранее российские пользователи «ВКонтакте» сообщали о сбое в работе социальной сети.