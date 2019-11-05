Во «ВКонтакте» назвали причину сбоя в работе

Короткая ссылка
Во «ВКонтакте» сообщили, что в партнёрском дата-центре компании случилось возгорание, оно «вызвало серьёзные проблемы с энергоснабжением». 

Соответствующее заявление опубликовано в группе «Команда ВКонтакте».

Отмечается, что «под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов ВКонтакте — например, мессенджера и ленты новостей».

В компании сообщили, что «проблема оказалась настолько масштабной», что специалисты выехали на помощь в сам дата-центр.

«Инженеры, энергетики и системные администраторы восстановили подачу электричества и начали замену вышедшего из строя оборудования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в настоящее время «большинство сервисов работает стабильно».

«Мы анализируем ход и причины этого сложного сбоя и устраняем оставшиеся последствия», — добавили во «ВКонтакте».

Ранее российские пользователи «ВКонтакте» сообщали о сбое в работе социальной сети.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить