Во «ВКонтакте» назвали причину сбоя в работе

Во «ВКонтакте» сообщили, что в партнёрском дата-центре компании случилось возгорание, оно «вызвало серьёзные проблемы с энергоснабжением».

Соответствующее заявление опубликовано в группе «Команда ВКонтакте».

Отмечается, что «под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов ВКонтакте — например, мессенджера и ленты новостей».

В компании сообщили, что «проблема оказалась настолько масштабной», что специалисты выехали на помощь в сам дата-центр.

«Инженеры, энергетики и системные администраторы восстановили подачу электричества и начали замену вышедшего из строя оборудования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в настоящее время «большинство сервисов работает стабильно».

«Мы анализируем ход и причины этого сложного сбоя и устраняем оставшиеся последствия», — добавили во «ВКонтакте».

Ранее российские пользователи «ВКонтакте» сообщали о сбое в работе социальной сети.