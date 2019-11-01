Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве экс-мэра Киселёвска
- РИА Новости
«Прокуратурой области расследование уголовного дела по факту убийства бывшего главы города Киселёвска взято на контроль», — заявили в надзорном органе.
По данным следствия, Лаврентьев был убит в ночь на 1 ноября, когда вышел с ружьём проверить, кто пробрался в его двор. Рядом с телом экс-мэра на месте происшествия также было обнаружено тело другого мужчины с огнестрельным ранением.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия.