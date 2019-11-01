Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве экс-мэра Киселёвска

Прокуратура Кемеровской области проконтролирует расследование уголовного дела по факту убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой области расследование уголовного дела по факту убийства бывшего главы города Киселёвска взято на контроль», — заявили в надзорном органе.

По данным следствия, Лаврентьев был убит в ночь на 1 ноября, когда вышел с ружьём проверить, кто пробрался в его двор. Рядом с телом экс-мэра на месте происшествия также было обнаружено тело другого мужчины с огнестрельным ранением.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия.