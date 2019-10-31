В Бурятии произошёл пожар на площади 1050 квадратных метров

В Тарбагатайском районе Бурятии в двухэтажном здании произошёл пожар на площади 1050 кв. м. Как сообщает местное управление МЧС, на данный момент пожар ликвидирован.

«В 05.23 по местному времени ( 00:23 мск. — RT) 31 октября в пожарно-спасательную службу МЧС России поступила информация о пожаре в здании с мансардным этажом в посёлке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района... Пожару был присвоен третий номер сложности. Пострадавших и погибших нет. В здании на момент пожара никого не было», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МЧС также сообщили, что корпус здания был обшит металлосайдингом, что осложняло тушение пожара. На месте инцидента работали 38 человек и 11 единиц техники.

Ранее в Красноярском крае произошёл пожар площадью 1,5 тыс. кв. м на территории коровника.