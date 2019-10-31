В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Как сообщает Министерство обороны России, экипаж морского тральщика «Александр Обухов» Балтийского флота проводил учения по обнаружению учебных мин, в ходе которых зафиксировал наличие крупного подводного объекта.
«По итогам проведённой работы военными моряками в территориальных водах России был обнаружен подводный объект, лежащий на грунте на глубине 60 метров недалеко от Балтийской косы в Калининградской области», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны уточнили, что с большой долей вероятности речь идёт о затонувшей во времена Великой Отечественной войны подводной лодке.
22 октября на дне Волги в Самарской области обнаружили корабль, который затонул около 600 лет назад.