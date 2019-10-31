В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны

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Моряки Балтийского флота в ходе учений по поиску мин обнаружили, предположительно, затонувшую подлодку времён Великой Отечественной войны.

Как сообщает Министерство обороны России, экипаж морского тральщика «Александр Обухов» Балтийского флота проводил учения по обнаружению учебных мин, в ходе которых зафиксировал наличие крупного подводного объекта.

«По итогам проведённой работы военными моряками в территориальных водах России был обнаружен подводный объект, лежащий на грунте на глубине 60 метров недалеко от Балтийской косы в Калининградской области», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что с большой долей вероятности речь идёт о затонувшей во времена Великой Отечественной войны подводной лодке.

22 октября на дне Волги в Самарской области обнаружили корабль, который затонул около 600 лет назад.

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