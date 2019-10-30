Путин: Россия делает всё для поддержки христиан Ближнего Востока

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва делает всё для поддержки христиан Ближнего Востока, которые находятся в бедственном положении.
Путин: Россия делает всё для поддержки христиан Ближнего Востока
  • Reuters
  • © Bernadett Szabo

«Ближний Восток — это колыбель христианства, а между тем христиане Ближнего Востока находятся сегодня — в прямом смысле этого слова — в бедственном положении. Их преследуют, убивают, насилуют, грабят», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Он отметил, что «Россия делает всё для того, чтобы поддержать христиан на Ближнем Востоке».

RT вёл прямую трансляцию совместной пресс-конференции по итогам встречи.

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