Путин: Россия делает всё для поддержки христиан Ближнего Востока

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва делает всё для поддержки христиан Ближнего Востока, которые находятся в бедственном положении.

«Ближний Восток — это колыбель христианства, а между тем христиане Ближнего Востока находятся сегодня — в прямом смысле этого слова — в бедственном положении. Их преследуют, убивают, насилуют, грабят», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Он отметил, что «Россия делает всё для того, чтобы поддержать христиан на Ближнем Востоке».

RT вёл прямую трансляцию совместной пресс-конференции по итогам встречи.