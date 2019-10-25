В Тюменской области рассказали о работе с трудными подростками

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Первый заместитель губернатора Тюменской области, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Шевчик рассказала о работе с трудными подростками, сообщает Nashgorod.ru.
В Тюменской области рассказали о работе с трудными подростками
  • © департамент общественных связей Тюменской области

«В 2015 году у нас был всплеск преступности, и было много вопросов со стороны прокуратуры, и замечательно, что наша прокуратура — наш прекрасный деловой партнёр, настоящий, надлежащий, с которым мы вместе переживаем эти проблемы», — заявила она на Всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По её словам, был сделан пересмотр, аудит деятельности, и в результате преступность сократилась на 38%.

Как отметила Шевчик, в этом большая заслуга прокуратуры, УМВД, Следственного комитета.

«У нас есть комплексный план, и мы каждый год его обновляем», — добавила она.

Ранее NewsNN.ru сообщал, что в Нижегородской области заявили о снижении подростковой преступности.

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