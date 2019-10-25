В Москве появится памятник физику-ядерщику Доллежалю

Короткая ссылка
В столице появится памятник академику Российской академии наук Николаю Доллежалю, сообщает сайт «Москва 24».
В Москве появится памятник физику-ядерщику Доллежалю
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Монумент планируется разместить у здания научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники, названного в честь физика. Сроки — до 31 декабря 2019 года.

Доллежаль — один из основоположников отечественной атомной энергетики и промышленности, Герой Социалистического Труда.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в сквере ИжГТУ открыли памятник конструктору Михаилу Калашникову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить