В Москве появится памятник физику-ядерщику Доллежалю
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Монумент планируется разместить у здания научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники, названного в честь физика. Сроки — до 31 декабря 2019 года.
Доллежаль — один из основоположников отечественной атомной энергетики и промышленности, Герой Социалистического Труда.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в сквере ИжГТУ открыли памятник конструктору Михаилу Калашникову.