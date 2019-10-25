В Москве появится памятник физику-ядерщику Доллежалю

В столице появится памятник академику Российской академии наук Николаю Доллежалю, сообщает сайт «Москва 24».

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Монумент планируется разместить у здания научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники, названного в честь физика. Сроки — до 31 декабря 2019 года.

Доллежаль — один из основоположников отечественной атомной энергетики и промышленности, Герой Социалистического Труда.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в сквере ИжГТУ открыли памятник конструктору Михаилу Калашникову.