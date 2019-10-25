В Минздраве рассказали о смертности от туберкулёза в России

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в своём аккаунте в Telegram рассказал о смертности от туберкулёза в России.

«Национального минимума достиг показатель смертности от туберкулёза. Так, смертность от туберкулёза за период январь — август 2019 года снизилась на 13,6% и составила 5,1 на 100 тыс. населения», — цитирует его РИА Новости.

Замминистра также добавил, что за последние десять лет заболеваемость туберкулёзом снизилась почти в два раза, а смертность от этого заболевания — в три раза.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе выступления на мероприятии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН рассказала об успехах страны в борьбе с туберкулёзом.

Доктор биологических наук Александр Апт, профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН, в беседе с НСН оценил ситуацию с туберкулёзом в России.