В Минздраве рассказали о смертности от туберкулёза в России

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Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в своём аккаунте в Telegram рассказал о смертности от туберкулёза в России.
В Минздраве рассказали о смертности от туберкулёза в России
  • РИА Новости

«Национального минимума достиг показатель смертности от туберкулёза. Так, смертность от туберкулёза за период январь — август 2019 года снизилась на 13,6% и составила 5,1 на 100 тыс. населения», — цитирует его РИА Новости.

Замминистра также добавил, что за последние десять лет заболеваемость туберкулёзом снизилась почти в два раза, а смертность от этого заболевания — в три раза.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе выступления на мероприятии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН рассказала об успехах страны в борьбе с туберкулёзом.

Доктор биологических наук Александр Апт, профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН, в беседе с НСН оценил ситуацию с туберкулёзом в России.

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