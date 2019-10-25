В Ярославле запустили линию по переработке химических источников тока

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В Ярославле в рамках нацпроекта «Экология» запустили линию по комплексной переработке химических источников тока, сообщает ФАН.
В Ярославле запустили линию по переработке химических источников тока
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Завод Национальной экологической компании — второе предприятие в России после челябинской ГК «Мегаполисресурс», где использованный источник электричества проходит глубокую переработку. Новая линия стала результатом совместной работы НЭК, Минприроды и Duracell.

«Нам необходимо достигнуть цели — сбор 60% от образующихся у населения региона батареек. С помощью нашей инфраструктуры мы планируем достичь этого к 2021 году», — сказал директор НЭК Александр Климов.

Предприятие принимает отходы из Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Ранее депутат Госдумы Александр Фокин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал создание мусоросжигательных заводов в Московской области.

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