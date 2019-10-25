Эксперт предложил запустить в России двухконтейнерную систему по переработке отходов
- РИА Новости
«В Московской области уже запущена двухконтейнерная система, что можно и что нельзя переработать. В США такая же модель. Российские отходы очень похожи на американские», — заявил он.
По его словам, необходимо запустить такую систему в национальном масштабе.
Кроме того, считает эксперт, надо строить заводы по переработке.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области намерены ввести раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года.