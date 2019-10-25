МЖД запустит более 20 дополнительных поездов на ноябрьские праздники

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Московская железная дорога запустит на ноябрьские праздники более 20 дополнительных поездов, которые будут курсировать с 31 октября по 5 ноября между Москвой и крупными российскими городами.
МЖД запустит более 20 дополнительных поездов на ноябрьские праздники
  • РИА Новости

«Они свяжут столицу с Белгородом, Брянском, Казанью, Льговом, Кировом, Новозыбковом, Пензой, Смоленском, Саранском, Чебоксарами, Старым Осколом и Санкт-Петербургом», — цитирует сайт «Москва 24» пресс-службу Московской железной дороги.

В последние годы отмечено увеличение пассажиропотока на ноябрьские праздники. В 2016 году в первые дни ноября поездки совершили 172 тыс. пассажиров, в 2017 году — 191 тыс., а в 2018 году — 205 тыс. Ожидается, что пик поездок придется на 1 и 4 ноября.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что услугами Крымской железной дороги с начала 2019 года воспользовались более 2,7 млн пассажиров.

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