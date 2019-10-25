Прокуратура завела дело по факту отравления в «Матросской Тишине»
Как сообщает пресс-служба ведомства, по результатам прокурорской проверки на территории СИЗО-1 установлен факт незаконного оборота наркотических веществ.
Кроме того, также выявлены нарушения требований режима содержания под стражей арестантов «Матросской тишины».
«По результатам их рассмотрения (материалов прокурорской проверки. — RT) возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК России (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённый в следственном изоляторе), ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — говорится в сообщении.
18 октября из следственного изолятора «Матросской Тишины» с признаками опьянения были госпитализированы четыре человека.