В Петербурге обсудили вопросы предотвращения незаконных экскурсий на крышах
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- РИА Новости
Участники утвердили резолюцию, согласно которой нужно создать ассоциацию «Легальные экскурсии по крышам», предложить заксобранию ужесточить административное наказание за незаконные посещения крыш и обязать обслуживающие организации закрыть доступ к крышам посторонним лицам.
Также заявлено о необходимости разработать единые требования по оборудованию и размещению легальных площадок в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге проверили ход работ по подготовке крыш к зиме.