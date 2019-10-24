В Петербурге обсудили вопросы предотвращения незаконных экскурсий на крышах

На круглом столе в жилищном комитете Санкт-Петербурга прошёл круглый стол, посвящённый вопросам предотвращения незаконных экскурсий на крышах многоквартирных домов. Об этом сообщают «Невские новости».

Участники утвердили резолюцию, согласно которой нужно создать ассоциацию «Легальные экскурсии по крышам», предложить заксобранию ужесточить административное наказание за незаконные посещения крыш и обязать обслуживающие организации закрыть доступ к крышам посторонним лицам.

Также заявлено о необходимости разработать единые требования по оборудованию и размещению легальных площадок в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге проверили ход работ по подготовке крыш к зиме.