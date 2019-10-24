В Петербурге обсудили вопросы предотвращения незаконных экскурсий на крышах

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На круглом столе в жилищном комитете Санкт-Петербурга прошёл круглый стол, посвящённый вопросам предотвращения незаконных экскурсий на крышах многоквартирных домов. Об этом сообщают «Невские новости».
В Петербурге обсудили вопросы предотвращения незаконных экскурсий на крышах
  • © Илья Журавлев
  • РИА Новости

Участники утвердили резолюцию, согласно которой нужно создать ассоциацию «Легальные экскурсии по крышам», предложить заксобранию ужесточить административное наказание за незаконные посещения крыш и обязать обслуживающие организации закрыть доступ к крышам посторонним лицам.

Также заявлено о необходимости разработать единые требования по оборудованию и размещению легальных площадок в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге проверили ход работ по подготовке крыш к зиме.

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