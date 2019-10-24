В Подмосковье рассказали о мероприятиях по созданию доступной среды для инвалидов

В 2019 году мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов проводятся в 19 государственных учреждениях культуры Московской области. На эти цели направлено 20,6 млн рублей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра культуры региона Елену Харламову.

«Для музеев и театров закуплено специальное оборудование для адаптации территории, входов в здание, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, звукоусиливающее оборудование для слабослышащих, видеоувеличители, дисплеи Брайля, аудиогиды», — заявила она.

Кроме того, для Московской губернской универсальной библиотеки приобрели детские книги для слабовидящих с укрупнённым шрифтом. Количество — более 1,3 тыс. штук.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обсудила проблемы детей с особенностями развития в Ижевске.