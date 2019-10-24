В Подмосковье рассказали о мероприятиях по созданию доступной среды для инвалидов
- Pixabay
«Для музеев и театров закуплено специальное оборудование для адаптации территории, входов в здание, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, звукоусиливающее оборудование для слабослышащих, видеоувеличители, дисплеи Брайля, аудиогиды», — заявила она.
Кроме того, для Московской губернской универсальной библиотеки приобрели детские книги для слабовидящих с укрупнённым шрифтом. Количество — более 1,3 тыс. штук.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обсудила проблемы детей с особенностями развития в Ижевске.