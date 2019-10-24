В Севастополе завели дело из-за ситуации с закупкой лекарств для льготников

В Севастополе завели уголовное дело по факту закупки лекарств в 2015 — 2016 годах для льготников. Часть препаратов оказалась невостребованной, срок их годности истёк. Общая сумма закупки — около 50 млн рублей.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Дело касается приобретения блока препаратов на сумму примерно 26 млн рублей. Ещё по одному блоку на сумму около 23 млн городской департамент здравоохранения проводит внутреннее расследование.

Как заявил первый заместитель директора департамента Игорь Воронович, в 2015—2016 годах были предоставлены средства на закупку лекарств и они были приобретены.

«И не было понимания, сколько пациентов имеют право на получение лекарственных препаратов. Их ещё никто не уничтожал, они находятся в карантинных зонах. По одному из блоков ведётся уголовное дело. Эта часть арестована», — пояснил он.

По его словам, итоги внутреннего расследования по поводу второго блока лекарств будут переданы в прокуратуру.

Ранее Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам.

Как передавал телеканал «360», в Минздраве Подмосковья рассказали об обеспечении льготников лекарствами.