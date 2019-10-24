Госдума одобрила отзыв заявления к протоколу о жертвах конфликтов

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Государственная дума поддержала документ «Об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооружённых конфликтов». Проект закон был внесён главой государства.
Госдума одобрила отзыв заявления к протоколу о жертвах конфликтов
  • РИА Новости

Как заявили в пресс-службе нижней палаты парламента, законопроект предлагает отозвать заявление, которое было сделано СССР при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, который касался защиты жертв международных вооружённых конфликтов.

«Россия не будет признавать компетенцию комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах», — говорится в сообщении.

В середине октября российский лидер Владимир Путин внёс на ратификацию Госдумы законопроект об отзыве заявления.

Он предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.

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