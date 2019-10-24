Эксперт оценил необходимость штрафов за недолив бензина

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал сообщения о том, что в России могут ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в 2021 году.

Как сообщает сайт «Москва 24», он положительно оценил идею и отметил, что проблема существует на многих заправках, но доказать это очень сложно.

«Проверки проводятся достаточно редко и показывают, что, как правило, на сетевых заправках недолив находится в рамках ГОСТа. А если случается серьёзный недолив, то в основном это речь идёт о небольших АЗС, расположенных в регионах, где проверки бывают крайне редко», — пояснил специалист.

По его мнению, главное — понять, кто будет проводить проверки и по какой методике.

Ранее «Известия» со ссылкой на Министерство промышленности и торговли сообщали, что в России могут ввести штрафы за недолив бензина на АЗС.