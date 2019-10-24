На территории ЗИЛа планируют построить новый автомобильный мост
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Конструкция соединит бывший завод с проспектом Андропова.
«Изменится улично-дорожная сеть, с которой будет увязан проект реконструкции набережной затона Новинки», — сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Планируется обустроить пешеходную и прогулочную части, велосипедные и беговые дорожки. Также предусмотрена установка скамеек и малых архитектурных форм.
Ранее власти Москвы рассказали о ходе благоустройства территории ЗИЛа.
Как сообщала НСН, в Санкт-Петербурге рассказали о ремонте Первого Инженерного моста.