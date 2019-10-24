Через затон Новинки на территории ЗИЛа планируют построить новый автомобильный мост, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Конструкция соединит бывший завод с проспектом Андропова.

«Изменится улично-дорожная сеть, с которой будет увязан проект реконструкции набережной затона Новинки», — сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Планируется обустроить пешеходную и прогулочную части, велосипедные и беговые дорожки. Также предусмотрена установка скамеек и малых архитектурных форм.

Ранее власти Москвы рассказали о ходе благоустройства территории ЗИЛа.

Как сообщала НСН, в Санкт-Петербурге рассказали о ремонте Первого Инженерного моста.