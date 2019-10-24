Роскачество рассказало о планах по борьбе с якобы экологичной продукцией

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Роскачество рассказало о планах по борьбе с якобы полезной и экологичной продукцией, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу организации.
Роскачество рассказало о планах по борьбе с якобы экологичной продукцией
  • РИА Новости

«Уже в этом году планируется рассмотреть первую редакцию стандарта «Продукция органического производства. Маркировка: надписи, графическое изображение (знак), форма и порядок их использования», — заявила заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

По её словам, стандарт приравнивает в маркировке органических товаров слова «эко» и «био» по аналогии с соответствующим регламентом Еврокомиссии.

Также разработан законопроект, отдельно выделяющий сельскохозяйственную продукцию, которая создана с использованием методов бережного отношения к окружающей среде. В ближайшее время его внесут на рассмотрение в Госдуму.

Помимо этого, возглавляемый Роскачеством проектный технический комитет занимается разработкой «зелёных» стандартов.

«На первом этапе эти стандарты прежде всего будут касаться категорий продукции, которые относятся к продуктам питания, сельхозсырью и удобрениям», — уточнила Саратцева.

Она добавила, что в дальнейшем категории могут быть расширены.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с сайтом «Москва 24» оценил предложение ограничить использование маркировки «эко», «био» и «фермерский».

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