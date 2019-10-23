Володин отметил важность присутствия депутатов на обсуждении бюджета

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил важность присутствия депутатов при рассмотрении проекта федерального бюджета.

Володин подчеркнул, что «депутат должен в этот день в любой ситуации принимать участие в обсуждении бюджета», по его словам, «от этого зависит жизнь в стране и в регионе».

Он отметил, что «болезнь — это единственное, что может быть аргументом».

Председатель Госдумы сообщил, что в зале звучат предложения принимать дисциплинарные решения в отношении таких депутатов.

«(Вице-спикер Госдумы Пётр. — RT) Толстой говорит: мандат сначала сдайте. Может быть и так... Рассмотрение проекта федерального бюджета и неучастие в обсуждении, — да, наверное, это та тема, которая достойна того, чтобы взять и записать: не пришёл на рассмотрение бюджета — это большой звоночек к тому, что ты не хочешь исполнять депутатские полномочия», — цитирует Интерфакс Володина.

Он выразил надежду на более активное участие депутатов в обсуждении документа во втором чтении.

«Достаточно разговора, когда депутаты увидят, что они пропустили, какой итог, они уже при рассмотрении бюджета во втором чтении сами придут в зал, займут места, заранее изучат предмет и будут отстаивать интересы граждан», — добавил Володин.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла проект бюджета на 2020—2022 годы в первом чтении.