Власти Москвы рассказали о расширении штата столичных поликлиник

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Столичные поликлиники приняли на работу более 100 врачей за последние два месяца.
Власти Москвы рассказали о расширении штата столичных поликлиник
  • РИА Новости

Как передаёт сайт «Москва 24», в частности, это 28 терапевтов, 28 врачей общей практики, 12 кардиологов, десять оториноларингологов и шесть хирургов.

«Расширение штата медицинских специалистов происходит в рамках перехода городских поликлиник на новый формат работы», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Столица запустила в 2019 году программу «Новый московский стандарт поликлиник», которая предусматривает повышение доступности первичной медпомощи.

Ранее телеканал «360» сообщал, что почти 27 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах Московской области.

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