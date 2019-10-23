Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» провёл учения в море

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» провёл в море учения по отражению атаки беспилотников.

Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу флота, после обнаружения неопознанных воздушных целей экипаж фрегата привёл в готовность средства противовоздушной обороны, после чего объекты, идентифицированные как «противник», были уничтожены.

В ведомстве отметили, что учения проходили согласно плану боевой подготовки, а роль воздушного противника выполняли подразделения из состава Черноморского флота, базирующиеся в Крыму.

Накануне интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала об учениях с участием комплексов «Бал» и «Бастион».