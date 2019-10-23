Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» провёл учения в море

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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» провёл в море учения по отражению атаки беспилотников.
Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» провёл учения в море
  • © Елена Палажченко
  • РИА Новости

Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу флота, после обнаружения неопознанных воздушных целей экипаж фрегата привёл в готовность средства противовоздушной обороны, после чего объекты, идентифицированные как «противник», были уничтожены.

В ведомстве отметили, что учения проходили согласно плану боевой подготовки, а роль воздушного противника выполняли подразделения из состава Черноморского флота, базирующиеся в Крыму.

Накануне интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала об учениях с участием комплексов «Бал» и «Бастион».

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