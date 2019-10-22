Эксперт прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин

Генеральный директор компании «Автоброкер» Леонид Епищенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.

По его мнению, это связано с обычной экономией. Второй причиной он назвал насыщение рынка автомобилями на альтернативном топливе.

«Это электро-, гибридные и газовые транспортные средства. Если доля первых двух не столь велика, то рост автомобилей с ГБО наблюдается не только среди новых серийных машин, но и на рынке авто с пробегом», — заявил он.

Как отметил Епищенко, чаще всего такие машины пользуются популярностью среди коммерческих компаний, такси.

Ранее президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.