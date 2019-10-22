В Москве рассказали о темпах строительства автомагистралей
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«За восемь лет нам удалось завершить самые тяжёлые стройки. Среди них — реконструкция развязок на Московской кольцевой автодороге», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, в результате скорость движения на МКАД увеличилась, а количество ДТП заметно снизилось.
Как отметил Бочкарёв, ещё предстоит завершить работы по реконструкции шести развязок, но это дело ближайших лет.
«Так, обновление получат пересечения МКАД с улицами Верхние Поля, Липецкая, Капотня, с Алтуфьевским и Осташковским шоссе», — пояснил он.
Кроме того, ведутся работы по реконструкции развязки МКАД — Волоколамское шоссе.
«Было реконструировано Варшавское шоссе в районе Подольска, созданы районные связки и фактически завершено сооружение Северо-Западной хорды», — сообщил глава департамента.
Он отметил, что в настоящее время акцент сделан на создании хордовых магистралей. На данный момент внимание сконцентрировано на Северо-Восточной хорде.
Ранее НСН сообщала, что в Москве состоялась церемония открытия второго участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.