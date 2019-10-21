Открылся туристический форум «Санкт-Петербург — Вьетнам»

Начал работу туристический форум «Санкт-Петербург — Вьетнам», сообщает ФАН.

Его участниками стали представители около 15 вьетнамских туроператоров, а также делегация провинции Тханьхоа.

Они встретятся с представителями петербургского турбизнеса и официальными лицами, отвечающими за развитие внешних связей города и отрасли.

Стороны обсуждают перспективы взаимодействия, развитие авиасообщения, диверсификацию российского турпродукта для вьетнамского рынка, возможности сотрудничества в рамках Северо-Западного федерального округа.

Ранее исполнительный директор проекта «Магазин путешествий» Ирина Бузина в беседе с Newinform рассказала о популярных направлениях на ноябрьские праздники.